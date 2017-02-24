В Бобруйске продолжают собирать подписи против декрета «о тунеядстве»

Бобруйские активисты 23 февраля организовали сбор подписей за отмену декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», а 26 февраля в городе планируется акция протеста.

Как рассказала praca-by.info лидер Бобруйской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова, несмотря на отсутствие информации о продолжении сбора подписей, желающих выразить свое негативное отношение к печально известному декрету, оказалось немало:

– По нашим оценкам, в будний день пришло около 100 человек. Мы не давали особой рекламы о том, что будем собирать подписи. Но люди всё равно подходили, подписывались, расспрашивали, какие дальнейшие действия, будет ли массовая акция.

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