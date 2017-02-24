Мэру Кишинева как «грязнуле года» вручили смешной приз

Мэр Кишинева, вице-президент Либеральной партии Дорин Киртоакэ, был удостоен звания «грязнули года», передает ТАСС.

Символический приз - наполненный грязью кубок - градоначальнику вручили на заседании муниципального совета местные депутаты, отметив таким образом его "заслуги" в превращении Кишинева в один из самых грязных и необустроенных городов Молдовы.

"За последние годы Кишинев сильно изменился в худшую сторону, в этом заслуга его мэра", - отметил наградивший мэра "призом" депутат Виталий Мукан.

В свою очередь, Киртоакэ принял кубок без особого энтузиазма и заявил, что не несет вины за беспорядок в городе. Видеозапись вручения была опубликована на YouTube.