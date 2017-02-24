Выяснился любопытный факт, красноречиво свидетельствующий о состоянии экономического образования в стране.

На ресурсе ideaby.orgАртем Коротченя опубликовал текст «Гульня ў тытулы. Што не так з эканамічнай адукацыяй у Беларусі». Автор привел любопытный факт: при изучении предмета «Глобальная политическая экономика» студенты специализации «Экономическая теория» получают знания из учебника, в аннотации которого говорится: «После захвата человечества наследниками Чёрных Магов Атлантиды ими было установлено несправедливое, толпо-«элитарное» жизнеустройство человечества…».

Экономист Ярослав Романчук поделился в Facebook впечатлениями от этой информации:

«Я специально проверил. Эта цитата там есть. И вот этот эпический бред утвердили начальники Министерства образования, руководство БГУ, в том числе идеолог белорусской модели Госплан/Госснаб Михаил Ковалёв.

Что бы вы сделали с руководителем факультета, кафедры или вуза, который бы считал подобные тезисы НАУЧНЫМИ? Если вы в здравом уме и памяти, если вы дорожите репутацией страны и национальной системы образования, если вы думаете о том, как увеличить объём экспорта образовательных услуг, то единственное правильное, справедливое решение – увольнение шарлатанов, которые десятилетиями на деньги налогоплательщиков молодёжь зомбируют, а не учат.

Сегодня они заметно оживились, потому что земля уходит из-под их ног. Та модель, которую они воспевали и старательно обхаживали для А. Лукашенко, рушится. Её обломки грозят похоронить карьеры этих экономистов, которые верят в чёрных магов Атлантиды и в добродетель Левиафана».