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Общество
24.02.2017
Евгений Федоров
Как «тунеядец» поспорил с замглавы Администрации президента

Житель Рогачева Денис Дашкевич в комментарии «Салiдарнасцi» рассказал о своей встрече с замглавы Администрации президента, который приехал в районный центр, чтобы решить проблему «тунеядцев».

По его словам, было видно, что Максим Рыженков готовил речь – и старался говорить «красиво и убедительно» перед собравшимися местными жителями. В личном разговоре чиновник пытался убедить «тунеядцев» добровольно заплатить налог.

– Он начал мне указывать на то, что налоги платят и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе, – поделился впечатлениями Денис Дашкевич. – Я ему ответил, что, во-первых, в этих странах несоизмеримые доходы, а во-вторых, нельзя сравнивать социальные гарантии, когда в Норвегии пособие по безработице около 2000 евро, а у нас 10 евро.

Дальше, по словам «тунеядца», замглавы Администрации начал давить на то, что дети ходят в детские сады и школы бесплатно, поэтому налог нужно заплатить.

– На это я ему резко ответил, что у нас школы не бесплатные. Постоянные поборы, 200-250 рублей в год мы отдаем на ремонты, порошки, шторы и так далее. Стоимость детского сада у нас 50 рублей в месяц. Какое бесплатное образование и детсады?

Кроме того, Дашкевич обратил внимание чиновника на ситуацию в провинции, где многие люди получают так называемый «волчий билет».

– Если человек не так посмотрел на начальника, то ему перекрывают дорогу во всем городе – он в этом районе нигде не устроится, – рассказал собеседник.

В ответ Рыженков дал распоряжение местным чиновникам взять этот вопрос на личный контроль. Спустя почти две недели никаких изменений в районном центре не почувствовали.

– Такое ощущение, что это была показуха – никаких проблем местные власти не собираются решать, – заметил Денис Дашкевич. – Было ощущение, когда чиновники сидели перед ним, что хозяин пришел своих холопов простегать. Они подождали, пока он уехал, и ничего не изменилось.

Прачка из Рогачева: «Была депрессия. Теперь мне будет спокойно»

Рассказывая об общем настроении людей в городе, мужчина обращает внимание на один любопытный факт.

– Несмотря на то, что о приеме писали в СМИ, на встречу пришло 12 человек. Это говорит о тотальном недоверии – причем, не только к местной власти, но и к президенту. Настроение у людей не просто протестное, а я бы назвал это социальной ненавистью к властям. Люди в автобусах, на рынке прямо говорят в адрес власти нецензурные фразы. Даже в исполкомах сотрудники среднего и низшего звена не боятся в открытую высказывать недовольство в социальных сетях. Под своими именами. Раньше такого никогда не было, – подчеркнул житель Рогачева.

 
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