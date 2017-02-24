Фотофакт: бобруйчанин просит на улице денег на уплату налога на «тунеядство»

В Бобруйске активисты профсоюза РЭП решили провести социальный эксперимент, чтобы узнать реакцию людей на просьбу «тунеядца» дать ему денег на уплату налога.

Роль доведенного до отчаяния «тунеядца» сыграл Юрий, профессиональный актер, который и сам попал в печальный список 440 тысяч белорусов, получивших «письмо счастья». С табличкой «Я «тунеядец». Грабить не умею. Помогите заплатить налог» он провел на улице один час.

Что из этого получилось, как выглядит человек, доведенный государством до отчаяния, и как реагируют на него окружающие – в видеосюжете, подготовленном активистами профсоюза РЭП.

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