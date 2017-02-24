Новые горизонты Котковец: женщина, знающая, как из телки сделать корову, стала банкиром

Заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец стала председателем наблюдательного совета Паритетбанка.

Данная информация размещена на сайте кредитной организации.

Ее замом является Вадим Дражин, который работает начальником информационно-аналитического отдела управления аналитического сопровождения ГУ «Главное хозяйственное управление» УДП. Еще два топ-менеджера УДП вошли в набсовет Паритетбанка, сообщает TUT.BY.

В 2014 году Управление делами президента получило почти 55% акций Паритетбанка, а в конце 2016 года стало владельцем 99,5% акций.

Недавно Андрею Бриштелеву доверили Белинвестбанк, а Паритетбанк остался без председателя правления. «УДП получило банк под полный контроль и не видело смысла продолжать сотрудничество с выходцем из Нацбанка», — сказал источник.

«Они сменили предправления, сменили набсовет в этом месяце и, говорят, имеют большие планы по развитию банка», — добавил еще один собеседник. Ранее власти Беларуси рассматривали продажу Паритетбанка стратегическому инвестору.

Надежда Котковец прославилась еще в свою бытность в должности замминистра сельского хозяйства. Видео пресс-конференций с ее участием регулярно становились хитами Байнета. Иногда понять, что подразумевает в своем выступлении чиновница, можно было не с первого раза.

А однажды Надежда Котковец просветила журналистов на тему, как из телки сделать корову.

– Тут парни сидят — кто-то из девушек им нравится, кто-то не нравится. Так же и с коровой, за ней нужно понаблюдать… Чтобы по-настоящему скомплектовать ферму, нужно время. Корову-нетель растелим, нетель раздоим, получим необходимую корову, посмотрим на продуктивность. Первые два года она увеличивается, третий год — пик производства молока, на четвертый — еще доят, а на пятый — она не сдохла, как ваша коллега сказала, а ее сдали на мясокомбинат.