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Экономика
24.02.2017
Салiдарнасць
Минэнерго: нарастает угроза кризиса неплатежей за газ

Министр энергетики констатирует рост задолженности потребителей природного газа, что может  привести к срыву платежей, ограничению поставок газа, штрафам и иным санкциям.

В Беларуси нарастает угроза кризиса неплатежей за природный газ, заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик на заседании итоговой коллегии ведомства.

По его словам, растет задолженность потребителей природного газа — генерирующих предприятий, из-за чего облгазы не в состоянии вовремя рассчитываться за поставки природного газа с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

— Чтобы не срывать расчеты с «Газпром трансгаз Беларусь», они вынуждены сами привлекать кредиты, рассчитываться за поставки. За прошлый год взято таких кредитов на сумму в 3 миллиарда рублей или 1,5 миллиарда долларов, — цитирует министра Спутник.

По его словам, наиболее остро кризис неплатежей ощущается в Минской области, на долю которой приходится около 40% просроченной задолженности за газ. При этом Потупчик уточнил, что здесь не учитываются долги прошлых лет.

— В случае продолжения такой ситуации с расчетами это может привести к срыву платежей перед «Газпром трансгаз Беларусь», ограничению поставок газа, штрафам и иным санкциям, — сказал Потупчик.

Напомним, что помимо этого Беларусь задолжала «Газпрому» уже 550 млн долларов из-за разногласий по цене за газ. В связи с неурегулированностью этого вопроса Россия с третьего квартала минувшего года урезала поставки нефти в Беларусь и грозит их сократить до минимума.

Сегодня же Потупчик заявил, что решения по российскому газу приняты и будут согласованы на политическом уровне.

По словам министра, принципиально важно выполнить все нормы, заложенные в подписанном договоре о ЕАЭС. В первую очередь речь идет о создании равных условий для субъектов хозяйствования всех участников союза.

— В этой связи, чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года — общий рынок газа, мы должны максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся. Все, что сделано в этой части, доведено до общественности вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко и вице-премьером России Аркадием Дворковичем. Все дальнейшие шаги зависят от политических решений, которые будут приниматься на высшем уровне, — цитирует Владимира Потупчика БЕЛТА.

— Мы должны решить этот вопрос, добиться существенного снижения цены на природный газ. Мы занимаемся этим почти полтора года, и, я надеюсь, близки к разрешению, — заявил также Владимир Семашко. — Мы нарисовали траекторию движения к единому рынку электроэнергии и единому рынку газа и нефти, траектория понижения цены есть. Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийским ценам, это, по крайней мере, последний согласованный вариант нашей дорожной карты, то есть протокола.

Вице-премьер отметил, что это позволяет рассчитывать, что к 1 июля 2019 года цена получаемого Беларусью газа на белорусско-российской границе будет сопоставима с ценой газа внутри России, а 1 января 2025 года цена импортируемого газа на уровне цены газа в Смоленской области России.

 
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