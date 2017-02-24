Тайная встреча Путина и Лукашенко в Сочи. Мультфильм «Дождя»

Телеканал «Дождь» представил мультфильм, в котором предположил, как могла пройти встреча двух президентов, который в одно время отдыхали в одном месте, но официально так и не встретились.

Прошлые выходные Владимир Путин проводил в Сочи. Так совпало, что в это же время там оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Обсудить двум лидерам есть что: это и скандал вокруг строительства приграничных зон у белорусской границы, и отказ приехать Лукашенко на Евразийский саммит в декабре прошлого года, и цена на газ, которая Лукашенко не устраивает.

Официально президенты не встречались. Но можно предположить, что разговор все-таки был. И Лукашенко, несмотря на то, что регулярно отдыхает в Сочи почти что в своей резиденции — санатории Беларусь, на этот раз оказался на курорте не просто так.

Дождь предположил, как эта встреча могла пройти — в мультфильме.