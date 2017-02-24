«Не удивлюсь, если они в указе напишут – продать одну почку из двух»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Минэнерго: нарастает угроза кризиса неплатежей за газ
Приструнить монополистов и силовиков: чего требует от власти отечественный бизнес?
На торгах 24 февраля рубль сдал ко всем валютам корзины
С завтрашнего дня похолодает
Воспитательнице, которая заказала девушку бывшего парня, грозит 15 лет. Сообщникам — смертная казнь
Продавцы столичных рынков: «Есть ощущение, что люди проели свои заначки и стали сильно экономить»
Афиша протеста: митинги «тунеядцев» пройдут в Витебске и Барановичах
Полиция: брата Ким Чен Ына убили боевым отравляющим веществом VX
У президента Грузии не уродила подаренная Лукашенко картошка
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Кто подставляет Лукашенко
Смешное видео: Беларусь через 5 лет
«Пищевая промышленность убивает нас еще больше, чем фармацевтическая»
Что же мы празднуем 23 февраля?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Власти ведут себя как товарищ Кащей, который чахнет на горе мусора»
Кто такая жена Алиева, ставшая вице-президентом Азербайджана
«Люди со слезами на улицы выходят, а он по курортам…»
Лукашэнка адарваўся ад зямлі
Почему Веллер назвал глав государств «бандой идиотов»
Алесь Кіркевіч: «Адзін збіў з ног, а другі ўдарыў калом па галаве»
Бабченко: «И что? Где этот замечательный судья, который Ильдара посадил? Прокурор? Следаки?»
Андрей Макаревич: Выпускной вечер по-человечески
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Гомельские «нетунеядцы»: «Нет Декрету № 3! Лукашенко, уходи!»
Как всего за месяц власти сформировали две лазейки для коррупции
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Лучшие снимки года
Михалок и Brutto подарили гитару Naviband
Обнародованы снимки беременной Мэрилин Монро
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Общество
24.02.2017
Павел Рос
«Не удивлюсь, если они в указе напишут – продать одну почку из двух»

Предпринимательница из Гомеля Жанна Губкина рассказала, почему она поддерживает протест «тунеядцев».

Женщина, запомнившаяся своей активной позицией во время прошлогодних предпринимательских выступлений, в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» высказала свое мнение о последних событиях, происходящих в городе.

«Столько людей на массовых акциях в Гомеле я не видел никогда»

По ее словам, предприниматели шокированы скандальным декретом о «тунеядцах», как и большинство жителей города.

– Это не только противозаконно, но и аморально, – считает она. – Я хочу сказать, что предприниматели поддерживают протест «тунеядцев» и выходили на митинги вместе со всеми. Солидарность присутствует – и в предпринимательской среде уже давно звучит, что нужно объединяться с тунеядцами.

Жанна Губкина замечает, что больше всего людей возмутил тот факт, что письма с требованием оплатить сбор пришли всем: и матерям с маленькими детьми, и инвалидам, и пожилым людям, которым остался год до пенсии.

– Протестные настроения нисколько не улеглись. Уже всех достало это падение в пропасть, сложившаяся экономическая ситуация. И мы понимаем, что этот закон о «тунеядстве» – это еще не конец. Они будут идти дальше – я не удивлюсь, если они в указе пропишут продать одну почку из двух, – сказала предпринимательница.

Собеседника подчеркнула, что многие ипэшники сегодня тоже получили «письма счастья»:

– Нам тоже до 1 марта нужно заплатить налог в Фонд социальной защиты, только не 200 долларов, а 500! Работаешь ты или не работаешь – обязан заплатить. Извините, какую социальную защиту мы получаем? Если у нас нет ни больничных, ни отпусков. В какой стране это существует? И какую пенсию мы получим? Мы ее получим не как тунеядцы, а как цыгане.

Предприниматели поддерживают «тунеядцев» еще и потому, что сами не знают – будут они завтра работать или нет.

– Мы ждем 25-го марта, когда запланирован День воли, и будем выходить вместе со всеми, – добавила Жанна Губкина.

Афиша протеста: митинги «тунеядцев» пройдут в Витебске и Барановичах

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:20)
Главное
Кто подставляет Лукашенко
Что же мы празднуем 23 февраля?
Как минский художник придумал личный поезд метро, помогающий найти свет в конце тоннеля
Смешное видео: Беларусь через 5 лет
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY