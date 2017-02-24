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Общество
24.02.2017
Салiдарнасць
«Такими темпами страна скоро будет делиться на тунеядцев и дармоедов»

Число работников на предприятиях за прошлый год уменьшилось на 100 тысяч человек. «А где же обещанные 50 тысяч новых рабочих мест?» — недоумевают пользователи Сети.

По данным Белстата, списочная численность работников на белорусских предприятиях за прошлый год упала на 100,6 тысячи человек. Так, в прошлом году на предприятиях было занято 3 миллиона 49,1 тысячи человек, а в 2015-м — 3 миллиона 149,7 тысячи.

Больше всего специалистов потеряла промышленность — 30,3 тысячи человек.

Списочная численность на предприятиях в сельском, лесном и рыбном хозяйствах в 2016 году упала на 16,1 тысячи, в строительстве — на 19,9 тысячи, в торговле — на 15,8 тысячи, а в здравоохранении и соцуслугах — на 1,1 тысячи.

«А где же обещанные 50 тысяч новых рабочих мест?», — недоумевают пользователи Сети, вспоминая обещание Александра Лукашенко. 

Напомним, в апреле 2016 года во время послания к народу и Нацсобранию глава Беларуси потребовал:

— Если вдруг на МАЗе, БелАЗе происходит оптимизация и освобождается энное количество работников, этих людей должны перевести за руку через дорогу и трудоустроить на новом рабочем месте, а не выкидывать на улицу. Спрос за это будет в этом году жестокий, — заявил Лукашенко и поставил правительству, губернаторам задачу создать 50 тысяч новых рабочих мест: — Это минимальное требование. Всего лишь 50 тысяч, даже не 100 тысяч и не миллион рабочих мест. А чтобы создать миллион рабочих мест, надо иметь миллиард! Мы реалисты, стоим на земле: нам надо 50 тысяч рабочих мест. Каждому задание доведено, выполняйте.

Увы, задача оказалась не под силу.

Байнет тут же отреагировал на новые цифры Белстата. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«Ух как налогооблагаемая база тунеядцев подросла!»

«100 тысяч умножить на 200 долларов — это же плюс 2 млн. долларов. Это же гениальное решение пополнения казны».

«Такими темпами страна скоро будет делиться на тунеядцев и дармоедов».

«Даёшь стране миллионы тунеядцев!»

«С такими недалекими хозяйственниками уже и Габон перегнали».

«Походу у этого «социально ориентированного» государства вся надежда на «тунеядцев».

 
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