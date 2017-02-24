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24.02.2017
Любить как Бородулин: нежный клип от брутальных рокеров

Группа Re1ikt сняла музыкальное видео к композиции «Drobnieńki doždžyk», созданной по мотивам народной песни, которую любил петь белоруccкий песняр Рыгор Бородулин.

Дата выхода клипа неслучайна — 24 февраля Бородулину исполнилось бы 82 года.

Большинство знает Рыгора Бородулина лишь как поэта, между тем, он был известным собирателем белорусского фольклора, настоящим патриотом своей малой родины - Ушаччины (Витебская область). Большое количество песен он записал от своей матери Акулины, которая привила сыну любовь к родному языку и культуре. Лиричный напев «Дробненькі дожджык» был одним из ее любимых.

«Это удивительная композиция, — говорит Александр Демиденко, лидер группы Re1ikt, создавшей свою оригинальную версию "Дожджыка". — Она стала более современной, экспрессивной, но не утратила своей мягкости. Мы смешали вальс и рок - получилось свежо и необычно. Кому-то покажется странным, что в репертуаре брутальных рокеров появилась такая песня, а нам бы хотелось разрушить сложившийся стереотип: мужчина тоже может быть нежным и внимательным, когда он влюблен».

Для того чтобы рассказать историю любви, придуманную в начале 20 века, музыканты решили воссоздать атмосферу того времени. Наши прадедушки и прабабушки чаще были вынуждены подчиняться воле родителей, чем зову собственных сердец, но это совсем не значит, что любили тогда меньше, напротив, драматизм и накал страстей были нешуточными.

Разыграть любовную трагедию были приглашены профессиональный актер и директор средневекового театра «ДиГриза», тренер по публичным выступлениям компании Epam, Алексей Бурносенко, а также поэтесса, модель и певица Екатерина Водоносова.

Кроме этого, историками был подобран реквизит, соотвествующий эпохе, более того, специально для съемок реконструировали и сшили рубашку главного героя. Для полного погружения клип было решено снимать в музее народной архитектуры и быта в Строчицах, где под открытым небом располагаются древние белорусские хаты, стародавние хозпостройки и мельница.

Именно в таком уникальном ландшафте и разворачивается детективно-мелодраматический сюжет, который воплотил в жизнь оператор и режиссер Игорь Гусев, к слову, в прошлом музыкант группы "Дай Дарогу!", а ныне глава студии по производству фото- и видеопродукции.

«Нам долгое время хотелось снять профессиональное видео на хорошую камеру, показать белорусские красоты, настоящие эмоции. И наконец это получилось. Еще раз говорим спасибо нашим слушателям, которые приняли участие в краудфандинговой кампании и помогли увидеть свет "Дробненькаму дожджыку" - в нем есть и ваши капли!» - добавляет Александр Демиденко.

Напомним, на платформе Talaka музыканты Re1ikt собрали на издание альбома «Kufar» почти втрое больше средств, чем планировали, а потому не только смогли выпустить диск, но также снять клип.

Композиция «Drobnieńki doždžyk» вошла и в CD-проект «Песні матчыны з Вушаччыны». Услышать ее живьем можно будет на презентации сборника бородулинских песен 26 февраля во Дворце ветеранов, а также в клубе Граффити 11 марта на сольном концерте Re1ikt, где музыканты представят акустические интерпретации композиций с нового диска.

 
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