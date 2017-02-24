Приструнить монополистов и силовиков: чего требует от власти отечественный бизнес?

Как уровнять в правах частников и государственные предприятия.

В Беларуси в течение последних двух лет падают обороты и доходы бизнеса, отмечает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов.

По данным Комитета госконтроля около 40% субъектов предпринимательства вообще не ведут свою деятельность.

Рецессия, потеря рынков сбыта, падение покупательской способности, постоянные неплатежи привели к тому, что отечественный бизнес оказался на грани выживания.

Как улучшить деловой климат?

Добросовестная конкуренция

Представители деловых кругов считают, что в первую очередь необходимо создать равные условия для частных и государственных компаний.

Бизнес-ассоциации планируют добиваться запрета государственным органам, исполкомам, контролирующим и надзорным органам входить в состав учредителей и собственников субъектов хозяйствования. Прямая заинтересованность госорганов мешает частному сектору конкурировать на равных.

– Если в МЧС есть восемь предприятий, которые занимаются установкой систем пожарных сигнализаций, то понятно, что, лоббируя свои интересы, министерство настраивает организации заключать договора с ними, – отмечает вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.

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