Фотожабы: «Белорусы наняли Шерлока, чтобы тот нашел их зарплату в $ 500»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Кобяков рассказал, как поднять среднюю зарплату до $ 500

Праз махінацыі наркагандляроў некаторыя рахункі EasyPay былі даступныя трэцім асобам

Министр Равков назвал истерией опасения из-за учений «Запад-2017»

Верховный суд России постановил отменить приговор российскому активисту Ильдару Дадину и освободить его из колонии

NASA обнаружило три пригодные для жизни планеты

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко, который в декабре прошлого года намекал на запрет соцсети facebook в России, оказался заблокирован на трое суток

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену вице-президентом

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