С завтрашнего дня похолодает

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

В пятницу, 24 февраля, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями, сообщает сайт Гидрометцентра. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°C, по югу до +8..+10°C.

В Минске пройдет дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +4..+6°C.

25 февраля погоду Беларуси будет определять холодная и неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Ночью и утром во многих районах, днем местами на дорогах гололедица. Ветер западный, порывистый, днем сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

26 февраля утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -1..+4°С.

27 февраля на большей части территории также ожидаются кратковременные осадки. Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +1..+6°С, по юго-западу до +8°С.