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Общество
24.02.2017
Продавцы столичных рынков: «Есть ощущение, что люди проели свои заначки и стали сильно экономить»

Что говорят «ипэшники» «Импульса», «Ждановичей» и Московского рынка. Только цитаты.

Журналисты onliner.by прошлись по столичным по рынкам и расспросили продавцов об их нынешней жизни. Предлагаем вам цитаты, которые ярче всего показывают ситуацию, в которой оказались не только предприниматели, но и вся страна.

«Импульс»: «Люди выбирают: колбасы купить или «тряпку» какую? И понятно, что колбаса перевешивает»

— Бывает так, что за неделю не продашь ни одной вещи. Вот вчера не было ни одной продажи, позавчера — одна… — рассказывает продавец «Импульса». — Люди стали ощутимо беднее. Смотрите, вот у меня кофточки стоят по 30—35 рублей. Джинсы спрашивают по такой же цене. Если дороже — уже брать не хотят. Народ вообще старается донашивать вещи до последнего: покупатели приходят в протертых, драных старых джинсах — то есть когда их уже физически нельзя носить. И взрослые себе во всем отказывают, стараются больше детям купить. Такого, чтобы, к примеру, мама с дочкой пришли и вдвоем за раз что-то купили, уже нет.

— Люди выбирают: колбасы купить или «тряпку» какую? И понятно, что колбаса перевешивает… Ситуация по сравнению с прошлым годом хуже: есть ощущение, что люди проели свои заначки и стали сильно экономить.

Предприниматели говорят, что их тут пока держит две вещи: налог на тунеядство и невозможность устроиться на работу. Правда, и это не всегда срабатывает.

— Лично я даю себе пару месяцев. А дальше? Дальше буду думать. Как вариант рассматриваю даже эмиграцию, — делится планами продавец джинсов.

Московский рынок: «Пришлось даже продавца уволить и самой за прилавок стать»

— Люди ходят к нам как в музей: посмотреть, что, как и по сколько. И не берут. Пришлось даже продавца уволить и самой за прилавок стать: иначе невыгодно, — рассказывает продавец Московского рынка.

По словам женщины, она уже второй год подумывает о том, чтобы бросить бизнес и уйти.

— Правда, непонятно куда. У меня предпенсионный возраст — кто меня куда возьмет? Была бы помоложе, так могла бы переучиться или куда-то уехать, как многие делают, — вздыхает она и говорит, что дает себе год.

— Хотелось бы, чтобы у нас были равные с россиянами условия ведения бизнеса. У них гораздо проще: нет такого документооборота, таких высоких ставок аренды и налогов. Почему же, вы думаете, наши ребята едут в Смоленск торговать? — вторит другой продавец

— Отношение нужно другое: в Польше экономику на малом и среднем бизнесе построили. А у нас до сих пор столько негатива в адрес предпринимателей.

«Я 15 лет стояла на «Ждановичах», а в прошлом году разорилась»

— Умирают «Ждановичи», еще год-два — и больше их не будет, — вздыхает продавщица рынка. По ее словам и словам ее коллег, «медовые» годы на «Ждановичах» закончились лет пять-семь назад. С того времени рынок начал помаленьку сворачиваться.

— Конечно, больше всего подкосило то, что народ потихоньку нищает. Заначки уже не хватает — вот люди ходят все меньше и меньше. Такое ощущение, что никому ничего не нужно. Словно люди не покупают подарков, не отмечают праздников. Идешь домой и думаешь, как прокормиться.

— Вы знаете, я вот 15 лет здесь проработала, а в прошлом году разорилась. Сейчас вот нанялась поработать до пенсии продавцом, — говорит ее коллега. — Не вытянул мой бизнес. Я вкладывала в товар, вкладывала, а он все не отбивался и не отбивался. В роллеты вкладывали тысячи долларов, столько на морозе и на жаре стояли, столько баулов на себе перетащили, болезней заработали. И мы же ни льгот, ничего у государства не просили. А сейчас вот оно как… Обидно.

— Знаете, снежный ком пошел: появились торговые центры, нас сильно потеснили, потом кризис за кризисом, ну и сертификация стала последней каплей, — говорит мужчина, продающий ботинки. — Через пару месяцев, может быть, год я и сам уйду, меня даже выгонять не нужно будет…

 
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