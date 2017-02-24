«Беларусь — страна ремесленников? Или тунеядцев?»

Чиновники предложили белорусам пойти в ремесленники. Байнет реагирует: «Ищите буратин!»

Как сообщает TUT.BY, Министерство экономики подготовило проект указа о расширении перечня видов ремесленной деятельности.

В частности, документ предоставляет право ремесленникам изготавливать 15 видов новых товаров – цветы, национальные костюмы, изделия ручного ткачества, свадебные аксессуары ручной работы и др.

Кроме того указ призван упростить условия осуществления 11 существующих видов ремесленной деятельности. Например, даст возможность ремесленникам «рекламировать и продавать свои товары в интернете». Также отмечается, что сейчас указ находится на рассмотрении в Совете министров.

На фоне безработицы и протестов «тунеядцев» такая инициатива выглядит скорее как очередная попытка подтолкнуть белорусов к самозанятости, чем реальное упрощение условий для ремесленников.

Байнет прокомментировал предложение властей:

«Уже и упрощать особо некому, вы почти всех уничтожили».

«Ага... Знаем ваши упрощения по агроусадьбам... Ищите буратин!»

«Очень много ограничений. Это плохо, что чиновники этого не понимают: нет правовой базы ведения деятельности, из этого отсебятина налоговой и штрафы... Поздно. Доверия нет».

«Опять какие-то списки, которые кому-то надо контролировать... Сделали бы просто: заработал человек в год скажем до $ 2400 неважно чем, до 1 марта следующего года задекларировал, уплатил подоходный — все, молодец, свободен».

«Сначала чиновники все запрещают в интернете, потом облегчают...»

«Беларусь из индустриальной страны постепенно скатывается в ремесленничество. Осталось только вернуться всем в родовые гнезда, пересесть на повозки, готовить драники в печи и жизнь войдет в привычное для белорусских людей русло. Ура, товарищи!»

«А что упрощено? Ничего. Ну что-то разрешили продавать через интернет. У нас что, как в других странах разрешили дома делать сыры, копчености, тушенку, вино – и самим продавать на базаре и в интернете? Нет. Одним словом, ничего не разрешено».

«А что с заявленным было законом о самозанятости, с продажей патентов? С фрилансом как? А художники и уличные музыканты? Уличная торговля?»

«Беларусь — страна ремесленников? Или тунеядцев?»

«Это какое непаханое поле деятельности для чиновников застолбили... Лет на 200 ещё можно по пару изделий разрешать изготавливать…»

«Когда горит дом, поздно думать о противопожарной безопасности».