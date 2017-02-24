Афиша протеста: митинги «тунеядцев» пройдут в Витебске и Барановичах

В воскресенье 26 февраля белорусы продолжат протестовать в регионах.

В частности, в Витебске граждане, выступающие за отмену скандального декрета о социальном иждивенчестве, соберутся на площади Победы в 12:00. Решение о проведении митинга местные жители приняли во время акции, прошедшей 19 февраля.

Правда, по всей видимости, городские власти к мероприятию также решили подготовиться – и в 11:00 назначили на площади празднование Масленицы. В программе анонсированы «народные гуляния, прогулки на лошадях, работа объектов общепита».

В Барановичах в воскресенье также пройдет акция протеста – «Марш «Мы не тунеядцы». Как на своей странице в Фейсбуке сообщил Анатолий Лебедько, сбор участников состоится на площади Ленина в 12:00. Политик выразил надежду, что жители города последуют примеру гомельчан, а на улицу выйдут «сотни жителей».

Напомним, что массовые акции за отмену декрета о «тунеядцах» запланированы и в Минске – они пройдут 15 и 25 марта.