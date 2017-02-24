У президента Грузии не уродила подаренная Лукашенко картошка

В эфире передачи «Крупным планом» на «Беларусь 1» президент Грузии поведал, что увлекается сельским хозяйством и попытался вырастить картошку, которую ему подарил Александр Лукашенко. Но не удачно.

— Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посеял. Я ее вырастил. Но не такую хорошую, как у президента, — сказал Маргвелашвили.

Фото: president.gov.by

Он отметил, что видел потом фотографии в интернете, где у президента Лукашенко большие мешки картошки и сама картошка тоже большая.

— У меня так хорошо не вышло, но я занимаюсь сельским хозяйством, — заключил грузинский президент.