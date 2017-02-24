Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Минэнерго: нарастает угроза кризиса неплатежей за газ
Приструнить монополистов и силовиков: чего требует от власти отечественный бизнес?
На торгах 24 февраля рубль сдал ко всем валютам корзины
С завтрашнего дня похолодает
Воспитательнице, которая заказала девушку бывшего парня, грозит 15 лет. Сообщникам — смертная казнь
Продавцы столичных рынков: «Есть ощущение, что люди проели свои заначки и стали сильно экономить»
Афиша протеста: митинги «тунеядцев» пройдут в Витебске и Барановичах
Полиция: брата Ким Чен Ына убили боевым отравляющим веществом VX
У президента Грузии не уродила подаренная Лукашенко картошка
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Кто подставляет Лукашенко
Смешное видео: Беларусь через 5 лет
«Пищевая промышленность убивает нас еще больше, чем фармацевтическая»
Что же мы празднуем 23 февраля?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Власти ведут себя как товарищ Кащей, который чахнет на горе мусора»
Кто такая жена Алиева, ставшая вице-президентом Азербайджана
«Люди со слезами на улицы выходят, а он по курортам…»
Лукашэнка адарваўся ад зямлі
Почему Веллер назвал глав государств «бандой идиотов»
Алесь Кіркевіч: «Адзін збіў з ног, а другі ўдарыў калом па галаве»
Бабченко: «И что? Где этот замечательный судья, который Ильдара посадил? Прокурор? Следаки?»
Андрей Макаревич: Выпускной вечер по-человечески
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Гомельские «нетунеядцы»: «Нет Декрету № 3! Лукашенко, уходи!»
Как всего за месяц власти сформировали две лазейки для коррупции
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Лучшие снимки года
Михалок и Brutto подарили гитару Naviband
Обнародованы снимки беременной Мэрилин Монро
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Политика
24.02.2017
У президента Грузии не уродила подаренная Лукашенко картошка

В эфире передачи «Крупным планом» на «Беларусь 1» президент Грузии поведал, что увлекается сельским хозяйством и попытался вырастить картошку, которую ему подарил Александр Лукашенко. Но не удачно.

— Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посеял. Я ее вырастил. Но не такую хорошую, как у президента, — сказал Маргвелашвили.

Фото: president.gov.by

Он отметил, что видел потом фотографии в интернете, где у президента Лукашенко большие мешки картошки и сама картошка тоже большая.

— У меня так хорошо не вышло, но я занимаюсь сельским хозяйством, — заключил грузинский президент.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.5 (оценок:6)
Главное
Кто подставляет Лукашенко
Что же мы празднуем 23 февраля?
Как минский художник придумал личный поезд метро, помогающий найти свет в конце тоннеля
Смешное видео: Беларусь через 5 лет
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY