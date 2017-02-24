О мужиках-чиновниках: «А в отношениях с нашей матерью Беларусью ведут себя, как мелкотравчатые альфонсы»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Минэнерго: нарастает угроза кризиса неплатежей за газ
Приструнить монополистов и силовиков: чего требует от власти отечественный бизнес?
На торгах 24 февраля рубль сдал ко всем валютам корзины
С завтрашнего дня похолодает
Воспитательнице, которая заказала девушку бывшего парня, грозит 15 лет. Сообщникам — смертная казнь
Продавцы столичных рынков: «Есть ощущение, что люди проели свои заначки и стали сильно экономить»
Афиша протеста: митинги «тунеядцев» пройдут в Витебске и Барановичах
Полиция: брата Ким Чен Ына убили боевым отравляющим веществом VX
У президента Грузии не уродила подаренная Лукашенко картошка
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Кто подставляет Лукашенко
Смешное видео: Беларусь через 5 лет
«Пищевая промышленность убивает нас еще больше, чем фармацевтическая»
Что же мы празднуем 23 февраля?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Власти ведут себя как товарищ Кащей, который чахнет на горе мусора»
Кто такая жена Алиева, ставшая вице-президентом Азербайджана
«Люди со слезами на улицы выходят, а он по курортам…»
Лукашэнка адарваўся ад зямлі
Почему Веллер назвал глав государств «бандой идиотов»
Алесь Кіркевіч: «Адзін збіў з ног, а другі ўдарыў калом па галаве»
Бабченко: «И что? Где этот замечательный судья, который Ильдара посадил? Прокурор? Следаки?»
Андрей Макаревич: Выпускной вечер по-человечески
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Гомельские «нетунеядцы»: «Нет Декрету № 3! Лукашенко, уходи!»
Как всего за месяц власти сформировали две лазейки для коррупции
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Лучшие снимки года
Михалок и Brutto подарили гитару Naviband
Обнародованы снимки беременной Мэрилин Монро
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Комментарии
24.02.2017
О мужиках-чиновниках: «А в отношениях с нашей матерью Беларусью ведут себя, как мелкотравчатые альфонсы»

Экономист Ярослав Романчук у себя в Facebook проникновенно рассуждает, почему 23 февраля – это не только день военных.

23 февраля наполнено «с праздником», «будьте сильными и мужественными», «защищайте отечество», «будьте рыцарями», «проявляйте великодушие и стойкость» и ещё «вспомним», «выпьем», и «будем».

Для многих этот день – повод услышать своих старых друзей-товарищей. Тех, с которыми в казармах жили-тужили, сушили портянки, коротали вечера, считали куски масла и яйца, мерялись силой и словом, ловили весточки из дома и от любимых. Служили без пафоса, глянца и патерики. Были и другие, но память о них давно стёрлась. Были классные ребята-офицеры и солдаты. Были сволочи – как в жизни, только более рельефно и чётко. В мужском коллективе сложнее спрятать своё нутро. Те, кто два года ходил в сапогах, это знает. Кто ходил 25 лет, знает гораздо лучше.

23 февраля – это не только день военных. Тем профессионалам, которые стоят на страже, которые служат честно – почёт и слава. Это день, когда мужчины под психологическим давлением лавины поздравлений задумываются: «А что такое быть защитником отечества, мужественным и сильным в мирное время? На гражданке? Что такое защищать Родину?»

Фото Иван Яриванович

Ответы найти гораздо сложнее, чем в армии. Вот сидят мужики в Рогачёве, в комиссии по рассмотрению дела «тунеядки». Она работала воспитательницей, уволили. Работа прачкой и дворником. Попала под каток декрета № 3. Тупого и безжалостного. Мужчины сидят и открыто, изощрённо мучают женщину, требуя публичных признаний. Требование публично доказать своё «сложное положение» – это психологическая пытка.

Прачка из Рогачева: «Была депрессия. Теперь мне будет спокойно»

Вот сидят мужики в 1703-ёх контрольных органах, тысячи мужчин, крепких и убеждённых. Они закатывают в асфальт предпринимателей. Среди них матери одиночки, многодетные семьи и молодые люди. Инструкция бьёт мораль. План по сбору штрафов важнее здравого смысла. Мнение начальника законнее точки зрения коммерсантов. Контролёры-проверяющие часто ведут себя по отношению к бизнесу, как деды в советской армии относились к «духам».

Среди ~ 10 тысяч идеологов тоже много мужиков. Упитанных, приблатнённых и упакованных. Они на свой лад трактуют добро и зло, нагибают результаты голосования и общественное мнение в нужное направление. С их точки зрения зарплата молодого учителя в $ 100 не противоречит национальной идее, а пенсия депутата почти в $ 1000 её даже укрепляет.

А сколько мужиков в Минсельхозпроде, Минпроме и Минстройархитектуре. В личной жизни они вроде бы нормальные, возмущаются, когда женщины кормят и содержат мужиков. Сами претендуют на статус альфа самцов. А вот в отношениях с нашей матерью Беларусью ведут себя, как мелкотравчатые альфонсы.

Дай дотации. Дай дешёвый кредит. Дай субсидии. Купи то меня втридорога. Защити меня от конкурентов. Продай мои товары за рубеж. Альфонсы в личной жизни и те делают больше, чем многие белорусские аграрные и промышленные альфонсы в отношениях с государством.

23 февраля – это день мужиков вне зависимости от пола. Мужик – это не анатомия. Это честь, сила и характер. Сколько в нашей жизни прекрасных девушек и дам, которые восхищают своей стойкостью, цепкостью, мужеством и витальностью. Они защищают наше отечество на гражданке надёжнее, чем пытающие воспитательницу мужчины, прожигающие деньги налогоплательщиков идеологи в штанах, проедающих наше будущее аграрные бароны и промышленные «генералы».

Гендерные праздники в мирное время во многом теряют свой смысл. А нам так не хватает смыслов, чистых и честных, глубоких и окрыляющих. Если вы 23 февраля нашли такие смыслы, оживили старые, создали новые, значит праздник удался.

Что же мы празднуем 23 февраля?

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:67)
Главное
Кто подставляет Лукашенко
Что же мы празднуем 23 февраля?
Как минский художник придумал личный поезд метро, помогающий найти свет в конце тоннеля
Смешное видео: Беларусь через 5 лет
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY