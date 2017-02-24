О мужиках-чиновниках: «А в отношениях с нашей матерью Беларусью ведут себя, как мелкотравчатые альфонсы»

Экономист Ярослав Романчук у себя в Facebook проникновенно рассуждает, почему 23 февраля – это не только день военных.

23 февраля наполнено «с праздником», «будьте сильными и мужественными», «защищайте отечество», «будьте рыцарями», «проявляйте великодушие и стойкость» и ещё «вспомним», «выпьем», и «будем».

Для многих этот день – повод услышать своих старых друзей-товарищей. Тех, с которыми в казармах жили-тужили, сушили портянки, коротали вечера, считали куски масла и яйца, мерялись силой и словом, ловили весточки из дома и от любимых. Служили без пафоса, глянца и патерики. Были и другие, но память о них давно стёрлась. Были классные ребята-офицеры и солдаты. Были сволочи – как в жизни, только более рельефно и чётко. В мужском коллективе сложнее спрятать своё нутро. Те, кто два года ходил в сапогах, это знает. Кто ходил 25 лет, знает гораздо лучше.

23 февраля – это не только день военных. Тем профессионалам, которые стоят на страже, которые служат честно – почёт и слава. Это день, когда мужчины под психологическим давлением лавины поздравлений задумываются: «А что такое быть защитником отечества, мужественным и сильным в мирное время? На гражданке? Что такое защищать Родину?»

Фото Иван Яриванович

Ответы найти гораздо сложнее, чем в армии. Вот сидят мужики в Рогачёве, в комиссии по рассмотрению дела «тунеядки». Она работала воспитательницей, уволили. Работа прачкой и дворником. Попала под каток декрета № 3. Тупого и безжалостного. Мужчины сидят и открыто, изощрённо мучают женщину, требуя публичных признаний. Требование публично доказать своё «сложное положение» – это психологическая пытка.

Прачка из Рогачева: «Была депрессия. Теперь мне будет спокойно»

Вот сидят мужики в 1703-ёх контрольных органах, тысячи мужчин, крепких и убеждённых. Они закатывают в асфальт предпринимателей. Среди них матери одиночки, многодетные семьи и молодые люди. Инструкция бьёт мораль. План по сбору штрафов важнее здравого смысла. Мнение начальника законнее точки зрения коммерсантов. Контролёры-проверяющие часто ведут себя по отношению к бизнесу, как деды в советской армии относились к «духам».

Среди ~ 10 тысяч идеологов тоже много мужиков. Упитанных, приблатнённых и упакованных. Они на свой лад трактуют добро и зло, нагибают результаты голосования и общественное мнение в нужное направление. С их точки зрения зарплата молодого учителя в $ 100 не противоречит национальной идее, а пенсия депутата почти в $ 1000 её даже укрепляет.

А сколько мужиков в Минсельхозпроде, Минпроме и Минстройархитектуре. В личной жизни они вроде бы нормальные, возмущаются, когда женщины кормят и содержат мужиков. Сами претендуют на статус альфа самцов. А вот в отношениях с нашей матерью Беларусью ведут себя, как мелкотравчатые альфонсы.

Дай дотации. Дай дешёвый кредит. Дай субсидии. Купи то меня втридорога. Защити меня от конкурентов. Продай мои товары за рубеж. Альфонсы в личной жизни и те делают больше, чем многие белорусские аграрные и промышленные альфонсы в отношениях с государством.

23 февраля – это день мужиков вне зависимости от пола. Мужик – это не анатомия. Это честь, сила и характер. Сколько в нашей жизни прекрасных девушек и дам, которые восхищают своей стойкостью, цепкостью, мужеством и витальностью. Они защищают наше отечество на гражданке надёжнее, чем пытающие воспитательницу мужчины, прожигающие деньги налогоплательщиков идеологи в штанах, проедающих наше будущее аграрные бароны и промышленные «генералы».

Гендерные праздники в мирное время во многом теряют свой смысл. А нам так не хватает смыслов, чистых и честных, глубоких и окрыляющих. Если вы 23 февраля нашли такие смыслы, оживили старые, создали новые, значит праздник удался.

Что же мы празднуем 23 февраля?