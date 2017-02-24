Как обойтись без декрета №3?

Эксперты Инна Ромашевская (SYMPA/BIPART) и Татьяна Чулицкая (SYMPA/EГУ) рассказали, как улучшить положение тех, кто остался без работы.

В 2017 году прогнозируется дальнейший рост безработицы в Беларуси. Министерство труда и соцзащиты насчитало на белорусских предприятиях 6% лишних работников. Запланированная властями реструктуризация повлечет за собой высвобождение части из них.

— Пока ситуация будет только усугубляться, — говорит эксперт Татьяна Чулицкая об отложенных негативных последствиях, которые связаны со скрытой безработицей и неполной занятостью. — Это люди, получающие минимальные доходы. В какой-то момент их сократят, и они окажутся безработными без адекватной системы социальной защиты.

Как подстраховать безработного?

Система защиты от безработицы, разработанная Международной организацией труда, состоит из нескольких элементов, которые выполняются в зависимости от специфики страны. Это пособия, основанные на страховых взносах по добровольному либо по обязательному страхованию, пособия, которые датируются из государственного бюджета либо из местных бюджетов, сберегательные системы пособий, которые работники накапливают на собственных счетах, системы обеспечения занятости и выплаты выходных пособий.

Чтобы развивать белорусскую систему социальной защиты по принципу международной, понадобится отчислять не менее 2-3% ВВП страны.

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