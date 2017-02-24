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24.02.2017
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Какие белорусские продукты едят европейцы

Кого из отечественных производителей допустили на рынок Евросоюза.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт  продолжает  войну с белорусским продовольствием, обвинив на этой неделе Евразийский экономический комитет в лоббировании интересов молочников Беларуси.

В случае углубления конфронтации и расширения санкций несколько национальных отраслей могут оказаться в весьма сложном положении: Россия является фактическим монополистом по потреблению большинства видов продуктов питания, производимых в Беларуси.

Главная альтернатива России – продовольственный  рынок Евросоюза. Но несмотря на наметившееся сближение Минска и Брюсселя, он остается закрытым для белорусских производителей как внешними (защита собственных интересов компаний), так и внутренними барьерами (невысокая конкурентоспособность белорусских  товаров).

Исключение составляют масло и дары белорусских лесов, которые европейцы охотно принимают — грибы, ягоды, улитки. По итогам 2016 года именно растительная продовольственная продукция  из Беларуси пользовалась наибольшей популярностью в Евросоюзе.

Первой по значению позицией белорусского пищепрома в ЕС в прошлом году стала масложировая продукция – рапсовое, соевое масло и маргарин. В общей сложности объемы экспорта приблизились к 27 млн долларов, в том числе поставки рапсового масла – свыше 20 млн долларов. Этот показатель сделала Литва, купившая рапсового масла на сумму 19,3 млн, маргарина – на 3,5 млн и соевого масла – на 2,8 млн долларов.

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