Один день из жизни президента

Как отличаются рабочие дни Лукашенко, Порошенко, Путина и Грибаускайте — в скриншотах и фотографиях.

Чтобы увидеть, чем отличается жизнь в Беларуси и странах-соседях, можно зайти на сайты президентов и посмотреть, чем они занимаются.

Петр Порошенко накануне провел сбор руководящего состава Вооруженных Сил Украины.

На сайте президента Украины публикуются и его твиты. В четверг, например, Порошенко вспомнил о годовщине со дня рождения Казимира Малевича, которого называет «знаменитым украинским художником».

Как тут не вспомнить слова Лукашенко на прошлогодней пресс-конференции российским СМИ: «Смотрю на этот «Черный квадрат»… Так он называется, да? И думаю: «Ну что это такое, может, и я бы за ночь такое нарисовал?».

Российский президент Владимир Путин отличился активностью. 23 февраля он возложил венок к могиле неизвестного солдата, встретился с офицерами Северного флота, провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, посетил концерт, а также встретился с руководством Международного совета военного спорта и главами делегаций государств – участников III зимних Всемирных военных игр.

Президент Литвы Даля Грибаускайте побывала на открытии 18-й Вильнюсской книжной ярмарки в Литовском выставочном центр LITEXPO.

Фото из Фейсбука Дали Грибаускайте

Фото из Фейсбука Дали Грибаускайте

А вот такими насыщенными были последние рабочие дни Александра Лукашенко.

Как известно, глава Беларуси проводит неделю в Сочи. О деталях его визита пресс-служба президента не сообщает.