Минское «Динамо» потерпело разгромное поражение от ярославского «Локомотива»

23 февраля минское «Динамо» провело второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина.

В первой игре, состоявшейся двумя днями ранее, борьба была чрезвычайно упорной, и ярославский «Локомотив» победил с минимальным преимуществом – 2:1.

На этот раз матч сложился для железнодорожников гораздо проще. К середине игры хозяева льда вели со счетом 2:0. А после третьей шайбы минская команда просто развалилась.

К 43-й минуте счет стал уже 7:0, причем ярославские хоккеисты дважды подряд отличились в меньшинстве. Затем «Локомотив» сбросил скорость, и «Динамо» немного сократило разрыв в счете. Но общее впечатление осталось ужасным.

Локомотив (Ярославль) – Динамо (Минск) – 7:2 (1:0, 4:0, 2:2). Счет в серии (до 4 побед) – 2:0

Шайбы:

1:0 — Кронвалл (Козун, Тальбо, 7.54, в большинстве)

2:0 — Ильенко (Локтионов, 26.56)

3:0 — Накладал (Козун, Кронвалл, 33.33, в большинстве)

4:0 — Аверин (Лугин, 34.51)

5:0 — Лугин (Рафиков, 39.00, в большинстве)

6:0 — Локтионов (Кадейкин, Рафиков, 40.26, в меньшинстве)

7:0 — Локтионов (Гавриков, Кадейкин, 42.29, в меньшинстве)

7:1 — Коробов (Степанов, 43.28, в большинстве)

7:2 — Эллисон (Клинкхаммер, 52.59)

Следующий матч серии команды проведут 25 февраля в Минске.