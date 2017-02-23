В центре Львова украинцы устроили драку с белорусами

В центре Львова ночью возле отеля произошла драка между украинцами и гражданами Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

«Около 1 часа ночи на оперативный номер 102 поступило сообщение, что происходит массовая драка возле гостиницы «Львов» на проспекте Чорновила», - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, между гражданами возник конфликт, который перерос в драку.

К тому же один из местных жителей вел себя агрессивно в отношении полицейских и обзывал их, на 31-летнего мужчину был составлен протокол за мелкое хулиганство.

Позже также стало известно, что утром с ушибами к врачам обратились трое белорусов, которых после оказания медпомощи отпустили.

В настоящее время все лица, которые принимали участие в драке, установлены, правоохранители устанавливают все подробности инцидента.

В свою очередь активист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал на странице паблика "Варта" в Facebook, что якобы в драке были замешаны люди, которые представлялись националистами. Также была информация, что в инциденте принимали участие представители «Правого сектора», однако ее опровергли в организации.

- Кроме того, что белорусы были в алкогольном опьянении и в два ночи возвращались в отель, кричали и вели себя по-хамски, так там действительно был автобус, который вернулся с митинга из Киева, все люди - Львов и Львовская область, белорусам сделали замечание, но белорусы не понимали украинский язык и не понимали, что им объясняют, и тогда все началось, - добавил Зинкевич.

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