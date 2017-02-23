ФРГ выступает за допуск международных инспекторов к возведению АЭС в Беларуси

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом.

– Мы можем только выступать за то, чтобы были международные инспекторы, которые могли бы осмотреть это строительство, которые получили бы соответствующие планы и документы, так как ядерная энергетика – это всеобъемлющее явление, вопросы безопасности имеют тут особое значение. Мы будем постоянно говорить с Россией о том, как важно это для нас всех, – приводит слова Меркель агентство Прайм.