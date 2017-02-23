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Скандалы
23.02.2017
Салiдарнасць
Футбольный тренер брал деньги за аренду бесплатного помещения

Бывший тренер-преподаватель физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Ленинского района Минска оказался под следствием за мошенничество.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, с 1 сентября 2016 года по 31 января 2017-го мужчина мошенническим путем завладел 860 рублями.

Он являлся тренером по футболу и предлагал детям из разных школ посещать спортивную секцию. Когда сформировывалась группа подростков, он с администрацией школы обсуждал возможное время проведения занятий и предоставление помещения. Родителям пояснял, что помещение в школе арендовано и подлежит оплате ежемесячно.

Суммы за аренду повышались каждый месяц: с 15 рублей выросли до 40 рублей. В группе занималось 13 человек.

Обеспокоенные ежемесячным ростом стоимости аренды родители обратились в администрацию физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Ленинского района г. Минска. Руководство центра пояснило, что помещение для проведения спортивных занятий в школе предоставляется дирекцией учреждения образования безвозмездно.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса. Ему грозит до трех лет лишения свободы. 

 
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