Председатель райисполкома: «Даже моему сыну пришло «письмо счастья» о тунеядстве»

Но отменять его глава Кобринского райисполкома считает нецелесообразным.

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Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси и лидер ансамбля «Сябры», считает, что раз Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» вызывает волнения белорусов и акции протеста, его необходимо доделать или даже отменить:

«Это во все времена было: тех, кто не работает, замечают и ведут какую-то борьбу. Но мне кажется, что в данном случае не все доделано, не все обдуманно, и если это вызывает такое настроение у масс, здесь надо пересмотреть эти решения. Мы же знаем, как это делается: дали команду, и чиновники на местах стараются быть первыми и собрать больше этих налогов. Поэтому здесь нужно все рассмотреть, объяснить, успокоить народ, если нужно, даже можно и отменить этот налог».

Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец считает, что если есть недовольные Декретом №3, нужно разобраться в причинах этого недовольства:

«Я считаю, что нужно подумать руководству и правительству в первую очередь — если есть недовольные, значит, надо разобраться, в чем эта неудовлетворенность и почему она возникла. Стоит узнать и реагировать, если действительно люди правы. У нас есть и настоящие тунеядцы, которые всю жизнь не работают, ничего не делают, а народное потребляют. Нужно спокойно разобраться, без воплей, без шума и сделать выводы».

Сыну председателя Кобринского райисполкома Александра Зозули также пришло письмо из налоговой инспекции: тот в 2015 году учился в университете, но его почему-то посчитали тунеядцем. Вопрос решили, но чиновник признает, что своим декретом власти определенное напряжение в обществе создали и можно было сработать более «точечно». Но отменять его председатель райисполкома считает нецелесообразным. Советует политикам не делать себе пиар на «тунеядской» теме.

«К сожалению, люди, которые не должны быть в этой теме, вынуждены приходить и показывать, что мы не такие, мы не тунеядцы. Просто были в жизни разные ситуации. И поэтому я говорю своим комиссиям: «Лучше мы недоопределимся с тем, кто обязан платить, и освободим человека, чем перегнем палку и обяжем того, кто на самом деле платить не должен. Все это нормально, для этих действий нужно время. Я своих кобринчан попросил набраться терпения, сказал, что разберемся во всем. Тот, кто должен заплатить, кто хочет спрятаться — мы постараемся цивилизованно встретиться и доказать, что ничего здесь страшного нет и надо платить. А те, кто сегодня получил повестки, но не должен платить, — мы их освободим. По крайней мере, за Кобрин я отвечаю — мы справимся», — говорит Александр Зозуля.

Советует ничего не делать с Декретом №3 и депутат парламента Валерий Бороденя.

Валерий Бороденя: «Необходимо платить налоги и необходимо любую деятельность узаконивать. Если ты где-то зарабатываешь, то проблемы нет подать 1 марта декларацию и заплатить 13% от своей прибыли. Но люди не привыкли к этому! И поэтому этот декрет — еще один шаг к более цивилизованным отношениям в стране. Поэтому я считаю, что ничего с декретом делать не надо: полгода подождать, проанализировать все те обращения, которые сейчас в исполком идут по этому антитунеядскому декрету, а потом решить спокойно, с холодным умом, что с этим делать».

По мнению депутата, тех, кто действительно подпадает под действие Декрета №3, на самом деле не 400 или более тысяч, а всего 50-70 тысяч человек, нужно просто их определить. Тогда и социальное напряжение в обществе исчезнет.

Кстати, собранных денег уже хватит, чтобы содержать Национальное собрание и Конституционный суд в 2017 году.