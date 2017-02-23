Московский редактор глянца: «Затусить в Минске с размахом на 300 российских у вас не получится»

Свежий репортаж штатного редактора Лены Титок из московского журнала SNCMedia, стремящегося стать «постоянным спутником для молодой и яркой читательницы», – о том, как провести выходные в Минске.

Комплимент «Белавиа», усадьбам, новым отелям и дизайнерам, сравнение с Дубаем, предупреждение – что не так уж и дешево. Приводим публикацию полностью.

Как добраться?

Вариантов масса: самый дешевый – машина (ваша). Самый быстрый – самолет (как пойдет): всего 1 час 10 минут, и вы на месте. Граждане РФ могут въезжать на территорию Беларуси по внутреннему паспорту, а в аэропорту Минска вас не ждет никакого досмотра (во всяком случае пока).

Вышел из самолета и пошел себе в город. Вернее, к такси, которое вас до этого города домчит. В Минск летает и «Ютэйр», и «Аэрофлот», и «Белавиа».

Негативные отзывы о работе последней, найденные в интернете, оказались полной ерундой (в нашем конкретном случае). Самолет в Минск был пожилой, но вполне приличный, а обратно и вовсе выдали новенький Boeing 737-800 – весь в васильках и с красивой подсветкой на потолке. Вылеты по расписанию, посадки мягкие. В общем, можно брать.

Где жить?

Отелей в Минске хватает, но в некоторых из них вас может ждать разочаровывающе-советский сервис. Если не хотите устроить себе экскурсию Back to USSR, присмотритесь к чему-нибудь современному, например к Doubletree by Hilton, который открылся в Минске в декабре.

Высотное здание разместилось в центре города, и до основных достопримечательностей отсюда рукой подать. Отель соединяется с торговым центром Galleria Minsk, тоже совсем новым. Бутики в нем только открываются, а вот на нижнем уровне уже вовсю функционирует очень неплохой супермаркет, где можно купить не только минские колбасы и конфеты фабрики «Коммунарка», но и тот самый настоящий итальянский пармезан.

В Doubletree by Hilton очень дружелюбный персонал. Это первый отель в моей жизни, где за вызов мастера по ремонту кондиционера мне выдали печеньку. Просто потому, что я «помогаю сделать отель лучше». Любой ваш запрос – от халата в номер до организации трансфера в аэропорт – здесь стремятся выполнить буквально за пару минут. И, кажется, всем этим людям на ресепшн искренне интересно, как прошел ваш день.

В отеле 193 номера: 175 стандартных, 15 двухкомнатных полулюксов, два люкса и президентский номер (примерно за 1400 долларов в сутки). Но даже если астрономическими суммами вы не располагаете, то и в стандартном номере за сто с небольшим вас ждут большие окна, хорошая шумоизоляция и комфортные кровати с мягкими подушками и теплыми одеялами. А еще бесплатный мини-бар, который пополняется каждый день! Правда, безалкогольный.

В отеле три ресторана, включая панорамный BAR: DOT XX1 на 21-м этаже. По выходным здесь собирается модная тусовка Минска, а заодно заглядывают «леопардовые» дамы в поисках иностранных кавалеров (бич любого ресторана с красивым видом и не самым демократичным ценником).

На кухне творит индонезиец, который удивляет гостей пан-азиатскими фишками, вроде жаренных в диковинном соусе орехов кешью и острых десертов с имбирем. Посетители ловко орудуют палочками и запивают игристым.

Не только вкусный, но и разнообразный завтрак подают в ресторане Ember, который вечером превращается в симпатичный бар. Утром здесь и отличный «Бенедикт», и свежая выпечка, и йогурты, и все, что вашей душе угодно. В общем, хорошо! Ну а на обед или ужин просите стейк и порцию драников. Перекусить и выпить кофе можно на первом этаже, в лобби-кафе Beans & Leaves. Супы, сэндвичи и бодрящий кофе подзарядят вас энергией до или после прогулки по городу.

Что посмотреть?

Кстати, о прогулке. Конечно, лучше всего ехать в Минск в теплое время года: зимой здесь может быть довольно холодно, и тогда гулять придется мелкими перебежками. Архитектура в столице Беларуси монументальная: широкие проспекты, тяжелые колонны, огромные здания советского образца.

Впрочем, современный Минск стремится стряхнуть с себя груз прожитых лет и стать легче, ярче, выше – в общем, хоть немного походить на Дубай. Из обязательных пунктов программы – собор Девы Марии, который был построен в 1701 году, а также церковь Святых Симеона и Елены, больше известная как Красный костел.

Если вас не интересует религиозная тематика, оцените военные памятники, например обелиск воинам Советской армии и партизанам. Кстати, в 30 минутах езды от центра Минска находится историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Здесь можно залезть в настоящий артиллерийский полукапонир или даже пострелять из танка! А еще на территории комплекса регулярно проходят исторические реконструкции – занимательное зрелище и хороший подарок увлеченному мальчику на какое-нибудь там февраля или даже марта.

Тем же, кто интересуется довоенной историей, стоит организовать себе экскурсию по замкам. В радиусе 200 км от Минска находятся сразу два – Мирский и Несвижский. Оба внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Правильно спланировать поездку и составить ваш личный список must see охотно поможет турагентство «Вокруг света» – очень хорошие ребята.

Где есть?

Если вы собираетесь в Минск только из-за того, что там дешево, то спешу вас слегка огорчить: уже нет. После того, как «старые» деньги поменяли на «новые» затусить с размахом на 300 российских у вас не получится.

Да, средний чек, вероятно, окажется меньше московского, но не настолько, чтобы вы потеряли аппетит от удивления. За вкусной едой и хорошим пивом стоит заглянуть в гастропаб «Гамбринус», неплохие коктейли подают в «Гранд Кафе» со львами на входе (осторожно, вечером пафосно), нежные драники ищите в «Камянiце».

Ну а если хочется ощутить себя на 100% в Беларуси, отправляйтесь в одну из «усадеб» на ужин с местными. Большой популярностью пользуется усадьба Ганка, которая находится в абсолютно безлюдном месте минутах в 40 езды от Минска. Точнее, летом люди здесь, конечно, есть – кругом дачные поселки и кооперативы, а вот зимой тишина и ни души. Зато на самой усадьбе жизнь кипит. Гостеприимный хозяин Анатолий встретит вас с хлебом-солью (и самогоном), а потом вместе со своими домашними организует не только вкусный ужин, но и душевный концерт. Такой вечер точно запомнится надолго!

Что привезти?

Про санкционный сыр ничего говорить не буду, сами разберетесь. А вот кусок настоящего белорусского сала положить в чемодан советую. Даже если вы такое не едите, то среди ваших друзей наверняка найдутся благодарные фанаты. Внимания достойны конфеты «Птичье молоко» в коробках или развесные, а еще белорусская косметика – крем для рук или маска для лица порадуют ваших друзей даже больше, чем магнитик с зубром.

В Беларуси шьют крутые (в том числе, дизайнерские) платья, так что, если останется время, пробегитесь по магазинам: возможно, что-нибудь вам приглянется. Во всяком случае, за качество здесь отвечают, так что, носить будете с удовольствием.