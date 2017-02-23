Скриншот дня: Как выглядит изображение веб-камеры в санатории «Беларусь в Сочи»

В эти дни на российском курорте отдыхает Александр Лукашенко.

Информации об условиях пребывания главы государства в Сочи крайне мало. И попытки узнать хоть какие подробности дают забавные результаты.

Вот как, например, 23 февраля выглядит изображение веб-камеры, расположенной в санатории «Беларусь», принадлежащем Управделами президента. Может это — всего лишь совпадение, но очень уж оно символичное.

«Люди со слезами на улицы выходят, а он по курортам…»