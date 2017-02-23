В Минске предотвращено совершение заказного убийства
Трое минчан, занимающихся предпринимательской деятельностью (супружеская пара и их родственник), на протяжении нескольких месяцев пытались найти исполнителя убийства коллеги.
Основным их мотивом было желание завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги. Потенциальному киллеру они готовы были заплатить 5 тысяч долларов.
Как сообщает пресс-служба МВД, благодаря вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией совершение тяжкого преступления было предотвращено.
Все члены преступной группы задержаны и водворены в изолятор. Возбуждено уголовное дело по ст.13 («Приготовление к преступлению»), ст.16 («Соучастие в преступлении») и ст.147 УК Беларуси («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»).
Установлено, что задержанные планировали организовать аналогичное преступление в отношении еще одного предпринимателя из Минска. Следствие продолжается.
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