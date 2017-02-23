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Общество
23.02.2017
Кирилл Иванов
Прачка из Рогачева: «Была депрессия. Теперь мне будет спокойно»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на фото жительницы Рогачева, доказывающей чиновникам, что она не тунеядка. А также мы разыскали ее разговор с журналистами после того самого момента.

Фото Иван Яриванович, TUT.BY

Фото прачки Валентины Чернышовой, отчитывающейся перед чиновниками по налогу за тунеядство, накануне облетело Байнет, став кадром дня. Его перепечатали многие независимые СМИ, а сцена, запечатленная во время заседания комиссии, обсуждается в соцсетях второй день.

«Салідарнасць»предлагает небольшой обзор мнений.

Daniel Anohin

«Это должно быть фото года».

Дмитрий Растаев:

«Мы горели мечтой процветания скорого,
но пора бы остыть и врубиться всерьёз:
эта власть ничего не умеет так здорово,
как народ довести до беды и до слёз».

Юлия Никитина

«На аднаго з сошкай сямёра з ложкай».

Paval Karaliou

«Чаму я супраць дурнога дэкрэта? Бо гэта ёсць перш за ўсё прыніжэнне чалавечай годнасці».

Лена Бычкова

«Беларусь в одном фото».

Андрей Шуман

«Девушка объясняет чиновникам, почему у нее нет 200 у.е. им заплатить за то, что у нее нет работы».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Мало того, что заставляют собирать справки и оправдываться, еще и приходится унижаться бедным людям перед толпой чиновников».

«Фотография, где сидят в рядок семеро раскормленных чиновников, а на переднем плане униженно плачет женщина — это символ позорного закона! Респект фотографу!».

«Какое унижение людей! Кто-то еще сомневается в абсурдности декрета?! А лица «присяжных заседателей» достойны полотна. Позорище».

«Кто дал право чиновникам решать судьбы тысяч людей? Кто из них ответил «рублем» за их провалы и просчеты в экономике и международной политике? Глядя по утрам в зеркало, пусть увидят и запомнят: перед ними и есть те самые социальные тунеядцы».

«Нашей оппозиции нужно не какие-то непонятные лозунги навязывать, а распечатать это фото и с ним в руках ходить. Там и слов не нужно — от одного фото кровь закипает. До чего мы дожили?».

***

Отметим, что на телеканале СТВ за пять дней до публикации репортажа TUT.BY вышел сюжет о том же событии. В кадр попала и Валентина Чернышова. Вот что о ней рассказали журналисты телеканала:

— Валентина Чернышова берется за любую работу: прачка, сторож, помощник воспитателя. Но в итоге за прошлый год ей не хватило девять рабочих дней и «письмо счастья» пришло в дом. У нее двое детей, из чего платить сбор, женщина просто не представляла.

Далее идет объяснение Валентины. В конце женщина снова едва сдерживает слезы:

— Мне прислали за вычетом всех налогов 293 рубля 30 копеек. Почему? Потому что зарплаты маленькие, подоходного мало высчитывается. До этого решения, все эти месяцы, у меня была депрессия. Теперь мне будет спокойно.

«Салiдарнасць» пытается связаться с женщиной, судя по ответу которой, чиновники вынесли решение в ее пользу.

 
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