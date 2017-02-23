«Улыбчивая» собака президента покоряет интернет.

Пользователи соцсетей обратили внимание на пятилетнего бостон-терьера Ленну, питомца президента Финляндии Саули Ниинистё. Как отметили в Mashable, животное обладает умением отвлекать камеры от своего владельца.

В Финляндии собака стала знаменитой ещё в конце 2016 года, но только в феврале 2017-го её известность вышла за пределы финского интернета, отмечает tjournal.ru.

Изображение пса пока не превратилось в мем, но уже появились первые фотожабы и шутки с его участием: «У нас в Финляндии появилось новое секретное оружие».