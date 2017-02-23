Юриста Судаленко хотят судить за митинг в Гомеле: «Прятаться не буду»

Правового инспектора профсоюза РЭП вызвали в милицию для составления протокола об административном правонарушении.

23 февраля Леониду Судаленко позвонил участковый Центрального РОВД Гомеля Сергей Решетников и пригласил прийти завтра в отделение для составления протокола по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Правозащитника хотят наказать за участие в акции протеста против декрета «о тунеядстве», которая собрала в воскресенье 19 февраля в Гомеле несколько тысяч человек.

– Я действительно стоял на трибуне и выступал на митинге с речью. Поэтому ответил сотруднику милиции, что намерен явиться в отделение и дать показания. Прятаться и что-то скрывать я не буду. Я открыто высказываю свой протест декрету №3, – сказал praca-by.info Леонид Судаленко.

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