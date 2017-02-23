Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира

Адриан Солано прошел лишь половину дистанции, упав несколько раз и сломав лыжные палки.

Лыжник из Венесуэлы Адриан Солано привлек всеобщее внимание во время квалификационной гонки на 10 км среди мужчин на чемпионате мира в финском Лахти.

Спортсмену из Венесуэлы достался первый стартовый номер, и все объективы камер были направлены на него, сообщает шведская газета Еxpressen.

Забег для венесуэльца не задался с самого начала: опоздал на старт, затем едва устоял на ногах, а позже стал падать раз за разом, сломав в конце концов обе палки.

В результате Адриан Солано сошел с дистанции где-то на полпути к финишной прямой, заслужив, тем не менее, овации зрителей.

Как сообщает шведская пресса, ранее Солано попал в неприятную историю по пути на чемпионат.

В Париже его задержали на 5 суток по подозрению в контрабанде наркотиков. Внимание полиции привлек тот факт, что спортсмен направлялся в Финляндию с 20 евро в кошельке и не имел при себе кредиток.