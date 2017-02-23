Суд наказал ветерана войны в Афганистане за сбор подписей против декрета №3

Брестчанина Александра Сахарука признали виновным, несмотря на то, что закон не регулирует порядок сбора подписей для обращения в государственные органы.

22 февраля суд Московского района Бреста признал виновным в нарушении Закона «О массовых мероприятиях» и постановил вынести предупреждение активисту профсоюза РЭП Александру Сахаруку, который в начале месяца собирал подписи у входа в магазин за отмену декрета «о тунеядстве».

О том, как прошло последнее судебное заседание, рассказал правовой инспектор профсоюза РЭП Владимир Малей.

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