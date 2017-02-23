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23.02.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY, фото Вадим Замировский
Допрос врачей по делу «парня с бензопилой»: «Когда снимали с учета, опасности не было»

В Минском городском суде продолжают рассматривать дело о нападении в ТЦ «Европа». Будут допрошены врачи, которые наблюдали Владислава Казакевича, эксперт, давший заключение о его вменяемости, а также родители обвиняемого.

Первой в зале суда появилась Наталья Величко, психиатр-нарколог Минского детского психоневрологического диспансера.

— Казакевич обратился ко мне в январе 2016 года вместе с матерью. Он обязан был ежемесячно приходить на осмотр. Они проявили активное желание сняться с учета, — рассказала во время допроса Наталья Величко. — Я предоставила его на осмотр своим коллегам, его осматривал заведующий отделением, зам главного врача. Было принято решение снять его с учета. Пациент написал сам заявление, это не было голословным заявлением.

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На учет в диспансер Влад Казакевич стал в 2014 году, после того как попытался покончить жизнь самоубийством. Прокурор попросил подробнее рассказать, как обвиняемого сняли с учета.

— Пациент сказал: «Нет смысла в посещении этого диспансера». Он нервничал, пытался выйти из кабинета. Его раздражали расспросы, мама его убедила остаться.

— Вы знали, с кем он проживает? — уточнил гособвинитель.

— Нет, такой вопрос вообще не стоял, мама ни словом об этом не обмолвилась.

Врач сказала, что жалоб со стороны пациента и его мамы не было, в карточке не было замечаний из школы, «сведений из РУВД о совершении правонарушений».

— Психологическое тестирование ничего не выявило, у пациента не было нарушений мышления, — заключила врач психиатр-нарколог.

В суде стали обозревать медицинскую карточку Казакевича, в которой указан диагноз «шизоидное расстройство личности». Более подробно о пациенте Наталья Величко рассказывала во время следствия. Поэтому было принято решение зачитать ее показания, данные 27 октября 2016 года.

Оказалось, в детский психоневрологический диспансер Казакевич попал после того, как лежал в Новинках, а милиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту его суицида.

— С ним общался психиатр, после беседы он поставил диагноз «умеренный депрессивный эпизод, парасуицид, шизофрения со знаком вопроса», — рассказывала в СК Наталья Величко. — У Казакевича выявили хронический стресс, он застревал на каких-то негативных моментах в отношениях. Окончательный диагноз ему был выставлен следующий: умеренный депрессивный эпизод, парасуицид, шизотипическое расстройство. На прием он приходил чаще всего с мамой, а летом 2015 года — с сестрой.

По закону, пациент, которому исполнилось 14 лет, может сняться с учета по собственному заявлению, объясняла на допросе Величко.

— Снимали его с диагнозом «умеренный депрессивный эпизод в анамнезе, тенденция формирования расстройства личности». У него не возникало проблем с адаптацией, опасности для общества не было.

Психиатр-нарколог уточнила, что Казакевича «напрягало то, что он стоял на учете в диспансере. А все вопросы, которые касались его личности, «вызывали раздражение».

Другой врач, Елена Малышева, знакомая с обвиняемым, попросила заслушать ее показания в закрытом судебном заседании.

— Это конфиденциальная информация, — сообщила Малышева. Суд ходатайство удовлетворил, все вышли из зала. Врача стали допрашивать за закрытыми дверями.

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Напомним, 8 октября 17-летний Влад Казакевич напал на посетителей ТЦ «Европа» в центре столицы. Он пришел в торговый центр с топором и бензопилой, спрятанными в чехле для гитары. В результате погибла 43-летняя женщина. Пострадали двое: 46-летняя посетительница получила два удара топором — в грудь и по плечу. Женщина выжила. Еще одна пострадавшая, уборщица центра, которая увернулась от удара, получила легкое ранение. Подростка задержали, по результатам экспертизы он признан вменяемым. Максимальное наказание, которое ему грозит, 15 лет лишения свободы.

На суде Владислав утверждал, что его привлекали терроризм, убийства. Он читал литературу про ИГИЛ, а весной-летом 2016 года у него появилась идея «устроить крупный теракт, убивать китайцев и мусульман». На вопрос: «Почему?» — он ответил: «Просто ради прикола. Ради забавы».

 
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