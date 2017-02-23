Как выглядит лагерь активистов в Куропатах после ночного нападения

Вечером возле стройплощадки запланировано собрание местных жителей.

Фотофакты Бориса Горецкого

«Курапаты: раніца пасля нападу. Актывісты перапакоўваюць рэчы і ежу, час ад часу падыходзяць мысцовыя жыхары. Сход прызначаны на сёння на 18:00», — написал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Напомним, в ночь на 23 февраля на лагерь защитников Куропат напали неизвестные в масках с палками. Нападение длилось около минуты и сопровождалось выкриками «Белая раса» и «Слава России». Нападавшие разгромили лагерь и убежали в сторону леса. В результате нападения пострадал журналист газеты «Новы час» Алесь Киркевич, ему разбили голову.

Алесь Кіркевіч: «Адзін збіў з ног, а другі ўдарыў калом па галаве»

Лагерь защитников урочища появился на Мирошниченко 20 февраля. С самого начала вахты между активистами и строителями перманентно возникают конфликты, перерастающие в стычки.

Как утверждает инициатор обороны Куропат Дмитрий Дашкевич, изображенная на фото троица — переодетые в рабочую форму сотрудники ОМОН. Фото со страницы Дмитрия Дашкевича в Фейсбуке

В среду власти Минска пригласили застройщика бизнес-центра на разговор. На это время его попросили приостановить все работы на площадке.