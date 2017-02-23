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Политика
23.02.2017
Салiдарнасць
Министр Равков назвал истерией опасения из-за учений «Запад-2017»

По мнению главы военного ведомства, масштабные маневры не несут угрозы суверенитету Беларуси.

Такое мнение министр обороны Андрей Равков высказал в интервью газете «СБ — Беларусь сегодня».

— Скептикам не мешало бы заглянуть в нормативные правовые документы, регламентирующие вопросы обеспечения военной безопасности Беларуси. Изучить Военную доктрину, в соответствии с которой среди приоритетных направлений в коалиционной военной политике нашей страны на первом месте — укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Россией, — отметил министр.

— Что касается совместных учений, то напомню, что согласно решению президентов они проводятся раз в два года, поочередно на территориях Беларуси и России. Россия — наш стратегический союзник, с ней мы строим общее оборонное пространство. Предстоящие маневры — одна из форм подготовки объединенной группировки. Нагнетаемая в последнее время отдельными «экспертами» истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско–российских взаимоотношений, — подчеркнул Равков.

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Угрозы суверенитету нашей страны совместное стратегическое учение «Запад–2017» не несет по определению, убежден министр обороны:

— Замысел учения, районы его проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России, — все это разрабатывается и согласовывается с белорусской стороной. Все передвижения войск также контролируются нами. Нет угрозы и западным государствам, так как учение имеет оборонительный характер, не направлено против третьих стран и решает только задачи стратегического сдерживания. При проведении «Запада–2017» Беларусь полностью выполнит свои международные обязательства, обеспечит открытость для своих партнеров, своевременно предоставит информацию для общественности.

Комментируя информацию о передислокации военных частей из глубины России к границе с Беларусью, Равков был краток:

— Это внутреннее дело российской стороны, направленное на укрепление ее обороноспособности. А значит, и Союзного государства.

Не настораживает пока министра и передислокация войск НАТО к нашей границе.

При этом в самом начале разговора Андрей Равков назвал главной задачей до 2020 года «создание компактной, мобильной, высокоподготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам и угрозам, в том числе так называемым гибридным».

 
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