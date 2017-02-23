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23.02.2017
Салiдарнасць
Под Минском спасатели сняли с вышки сотовой связи 11-летнюю девочку

Ребенок находился на высоте 45 метров.

22 февраля в 21.03 спасателям Минского района поступило сообщение от женщины о том, что ее 11-летняя дочь не вернулась домой. По словам знакомых девочки, она могла находиться на башне сотовой связи вблизи деревни Атолино Минского района. Позже эту информацию подтвердили сотрудники милиции, сообщает сайт МЧС.

Девочку обнаружили на высоте 45 метров (при общей высоте в 65 м), самостоятельно спуститься она не могла.Ее сняли с вышки спасатели, после чего она была доставлена в больницу.

Также спасателями была оказана пострадавшей экстренная психологическая помощь.

 
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