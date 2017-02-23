Каким должен быть президент

Публицист Александр Невзоров высказался по поводу примечательной истории, случившейся с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

На панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности во время, отведенное на вопросы из зала, модератор, ответственный редактор британской газеты Financial Times Филипп Стивенс, дал слово «леди, которой неплохо было бы представиться и сказать, кого она представляет». В ответ, Кальюлайд сказала «спасибо» и добавила, что является президентом Эстонии.

― Это волшебная история, ― сказал публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы». ― Самое интересное, что эстонцы вдруг начали стесняться. Но этой историей надо гордиться.

Это, наверное, самое красивое политическое событие, потому что вот именно таким президент и должен быть, вот без мигалки, приклеенной к макушке, без амбалов вокруг, без понтов, когда встает тихий цивилизованный благородный воспитанный и абсолютно подобный нам человек и этот человек заявляет абсолютно разумные вещи.

Невзоров: «Президент – фигура вообще ни за каким чертом не нужная»

Вот, наверное, это и есть тот идеал президента, которым сейчас Эстония могла бы гордиться как главным своим политическим достижением.