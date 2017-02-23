В пятницу по юго-востоку ожидается до +10°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

23 февраля облачно с прояснениями. Кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В утренние часы на отдельных участках дорогах гололедица.

Ветер западный на большей части территории сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +1.. +7 °С. В Минске ожидаются осадки с вероятностью более 90%: мокрый снег, дождь. Сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха около +4 °С, сообщает сайт Гидрометцентра.

24 февраля на большей части территории пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, ночью и утром будет отмечаться слабый гололед. Ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+5°С, максимальная днем +1..+8°С, по юго-востоку до +10°С.

25 февраля облачно, ожидаются кратковременные осадки — мокрый снег и дождь. Ветер западный, порывами до 16 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-4°С, максимальная днем +0..+2°С