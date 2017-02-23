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23.02.2017
Светлана Метёлкина
Кто подставляет Лукашенко

«Придет весна — разберемся!» — помните, такими словами напутствовал Александр Лукашенко граждан ровно год назад, 23 февраля 2016-го, стоя у Вечного огня? Весна пришла… А потом лето... Осень... Зима… Сменяются поры годы — вечными, как тот огонь, остаются только проблемы.

Увы, волшебства не случилось. Не расцвели у нас под лучами весеннего солнышка наши мизерные зарплаты, а к осени граждане и вовсе побежали снимать свои сбережения  — такой вот «осенний марафон», чтобы прокормить свою семью. Даже владельцы магазинов сегодня признают: белорусы больше не покупают мясо и «перешли на цыплят и кости».

Не услышали мы также прошлой весной стройных трелей модернизированных предприятий и звонких бизнес-проектов. Зато к осени выяснилось, что экономические суды не справляются с делами о банкротствах (один рабочий день суда = 10 новых банкротов), с предприятий сокращено рекордное количество работников, а просроченная задолженность промышленных организаций продолжает расти.

Зато круглый год со всех сторон мы слышим стройные трели наших властей, призывающих белорусов «шевелиться», «ужаться», и даже «не жрать». А еще о том, что скоро будет у нас счастье, экономический рост и общий подъем. Да-да, мы помним: «придет весна…».

Такой вот круговорот обещаний. Этакая сказка про 12 месяцев.

Но есть в этой сказке один злой герой, который мешает Александру Григорьевичу управлять этим сказочным королевством. Наш кошелек. Потому что можно сколько угодно рассказывать с экранов телевизоров о росте экономики и строить радужные планы, но именно кошелек расскажет людям лучше любого злобного эксперта всю правду о состоянии дел.

Пенсионер, которого «облагодетельствовали» очередным увеличением пенсии, сможет сам, заглянув в кошелек, оценить этот «рост», когда цены опять не впишутся в его бюджет. Рабочий, которому телевизор поведал о масштабной модернизации его предприятия, сможет с помощью того же самого кошелька прочувствовать весь «глобальный экономический прорыв», когда положит в него свою месячную зарплату, больше похожую на пособие по безработице.

Кстати, на днях эти субъективные ощущения подкрепил Национальный статистический комитет. Он сообщил, что реальные доходы населения по итогам 2016-го снизились на 7,3% по отношению к 2015-му и, таким образом, показали самое сильное падение за десятилетие.     

Пять виновников белорусского кризиса

Наш кошелек — вот самый главный индикатор дееспособности белорусской экономической модели! Основной ориентир правильности выбранного курса! И сколько бы Лукашенко ни раздавал сказочных обещаний, только благодаря кошельку мы сможет понять, как скоро эта сказка станет былью.

 
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