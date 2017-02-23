Как государство выдавливает айтишников

Почему ИТ-компании чувствуют себя неуютно в Беларуси?

Что волнует ИТ-сектор и на что компании настраиваются в будущем — об этом в исследовании «Предложения реформ, направленных на развитие IT и инновационного сектора в Республике Беларусь», проведенном в рамках проекта РЕФОРУМ.

С 2009 по 2014 годы количество компаний, оказывающих услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий, выросло на 46% — до 4,4 тысячи. Около 40% из них полностью белорусские, четвертая часть имеет белорусский и иностранный капитал, примерно третья часть – полностью иностранные.

Количество работников сектора увеличилось с 2009 по 2014 год с 19,7 до 48 тысяч человек, с приростом примерно 16% в год. Средняя зарплата сотрудников Парка высоких технологий за это время выросла с 1,1 до 2 тысяч долларов.

Благодаря особым условиям, Парк высоких технологий с 2006 года обеспечил рост экспорта ИТ-услуг из Беларуси в три раза, превысив 1 миллиард долларов. Больше половины услуг в 2015 году отправлялось на экспорт.

Что может подтолкнуть ИТ уйти из Беларуси?

На первом месте для ИТ-компаний стоит кадровая проблема. В стране ощущается недостаток людей, готовых к обучению на программистов с дальнейшим приемом на работу. А уровень образования не позволяет готовить специалистов, готовых сразу преступить к работе.

– Топ-менеджеры не видят повышение качества образования как реальную перспективу, потому что люди, которые могут подготовить кадры, не будут этого делать за ту зарплату, которую предлагает отечественная система образования, – рассказывает эксперт Белорусского института стратегических исследований (BISS) Елена Артёменко.

На второе место представители сферы ставят потерю конкурентоспособности на глобальных рынках.

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