Как белорусы могли бы озолотиться на экспорте березового сока

В «Органик школе» Центра экологических решений состоялся первый выпуск «зеленых» фермеров. Есть ли у них шанс разбогатеть в Беларуси?

– Еще лет восемь назад, темой органического сельского хозяйства а Беларуси интересовались буквально несколько человек, – рассказывает о тенденции директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. – Сегодня есть интерес не только у фермеров и представителей некоммерческого сектора, но и у бизнеса и государственных структур.

В Беларуси сейчас 15 сертифицированных органических сельских хозяйств. Еще четверо фермеров ожидают регистрации. Законопроект об органическом сельском хозяйстве уже находится на рассмотрении правительства. Вот только белорусская наука, по мнению экспертов, пока не спешит изучать тему «органик».

Любомир Клепач. Фото Светланы Ворошиловой

– К сожалению, большинство ученых пока не готово серьезно рассматривать органическое сельское хозяйство в качестве предмета исследования, – рассказывает специалист по органическому сельскому хозяйству Центра экологических решений Любомир Клепач. – Может случиться так, что эту нишу займет кто-то другой.

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