Два отрезка по две минуты принесли «Ювентусу» победу над «Порту»

22 февраля состоялись очередные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов 2016/17.

Защитник «Порту» Алекс Теллес в матче с «Ювентусом» в течение двух минут заработал две желтые карточки и был удалён с поля. Оставшись в меньшинстве, «драконы» долго держали оборону, но потом дважды пропустили в течение всё тех же двух минут.

Порту – Ювентус – 0:2 (Пьяца, 72, Алвес, 74)

Порту - Ювентус 0:2. Обзор матча. Лига Чемпионов 2016/17. 1/8 финала. 1-й матч. от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Во втором матче дня «Севилья» одержала победу над «Лестером». Однако прошлогодний чемпион Англии сохраняет неплохие шансы на выход в четвертьфинал.

Севилья – Лестер – 2:1 (Сарабия, 25, Корреа, 62 – Варди, 73)

Севилья - Лестер 2:1. Обзор матча. Лига чемпионов 2016/17. 1/8 финала. 1-й матч. от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Ответные матчи в этих парах состоятся 14 марта.

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