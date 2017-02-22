Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство

В сети уже написали, что этот снимок, характеризующий белорусское государство и народ, претендует на номинацию «Фото года» и войдет в учебники.

Прачка из Рогачева, которой не хватило «годового стажа»

Фото Иван Яриванович, TUT.BY

Валентина Чернышова должна заплатить налог не полностью, а 293 рубля 30 копеек. В тунеядцы Валентина попала, так как не хватило всего нескольких дней «годового стажа» — TUT.BY собрал истории тех, государство считает социальными иждивенцами.

— В 2015 году я работала в детском саду, но начали выходить «декретницы» из отпусков, и мне пришлось освободить место. Я бралась за любую работу — и прачкой, и дворником была в саду, и все равно пришлось уйти. Сейчас я трудоустроена. Зарплата 230 рублей, у мужа — 280. Кредит — 180 рублей. Брали на текущие расходы, так как не хватало совсем: водопровод нужно было делать, дом старый, 1946 года постройки, дочка — студентка. Негде нам взять этих денег, — на приеме в исполкоме женщина держится до последнего и наконец сдается — глаза наполняются слезами.

«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов