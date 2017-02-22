Сидорский ответил Данкверту. Байнет отреагировал: «Ждем свежей серии «Санта-Барбары»

Министры ЕЭК — Россельхознадзору: не переходить в область политики и не перекладывать с больной головы на здоровую.

Сергей Сидорский и Сергей Данкверт, фото eurasiancommission.org

Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «Известиям» рассказал о продолжающемся конфликте с белорусской стороной: «Единственная возможная претензия ко мне — я мало закрыл белорусских предприятий». И обвинил белорусских чиновников в Евразийской экономической комиссии в саботаже, сказав, что они осознанно игнорируют российские инициативы.

В среду те ответили. Интервью с ними, в свою очередь, приводит правительственное агентство БЕЛТА.

Валерий Корешков и Сергей Сидорский, фото БЕЛТА

Сергей Сидорский: Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» при производстве питьевого молока не допускается использование сухого молока. Это простое и понятное требование.

В соответствии с законодательством нашего Союза и национальными законодательствами стран, в том числе Российской Федерации, утвержденных, подчеркиваю это, методик по определению концентрации сухого молока на сегодня нет.

Россельхознадзор при исследованиях образцов молочной продукции навязывает странам Союза некую методику измерений массовой концентрации сухого молока в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Сухое молоко — ИФА», разработанную коммерческим предприятием ООО «ХЕМА».

Комиссия обратилась с вопросом о правомерности применения в России указанной методики в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Более авторитетного органа по данной теме нет. В ответ нам официально сообщили, что данная методика не внесена в Федеральный информационный фонд России по обеспечению единства измерений.

Следовательно, она не утверждена в установленном Российской Федерацией порядке, не прошла научно-техническую экспертизу и поэтому не может применяться в сфере государственного регулирования не только в Российской Федерации, но и в остальных странах ЕАЭС. Попросту говоря, ее ни для кого, кроме самих разработчиков, нет.

Кстати, аналогичные претензии к Россельхознадзору в части использования данной методики высказывали и российские производители молочной продукции в лице весьма авторитетной отраслевой ассоциации «Союзмолоко».

Выходит, что Россельхознадзор неправомерно использует указанную методику, да еще и обвиняет Республику Беларусь в недобросовестности производителей молочной продукции. Это при том что в его прямые обязанности входит обеспечение соблюдения правил согласования и утверждения нормативных документов в Российской Федерации, а также норм, установленных в Евразийском экономическом союзе.

Господину Данкверту надлежало бы серьезнее и активнее заниматься вопросами ветеринарно-санитарного контроля (надзора) внутри Российской Федерации, а не бросаться обвинениями, переходя уже в плоскость политики.

Я более чем уверен в том, что использование сухого молока в производстве цельномолочной продукции для Беларуси бессмысленно, так как в стране очевиден достаток (если хотите, избыток) молочного сырья. Элементарного экономического смысла нет в подмешивании, даже не говоря о требованиях соответствующего техрегламента. О чем и говорит белорусская сторона в лице Минсельхозпрода, отвечая на обвинения Сергея Данкверта.

Поэтому качество белорусской молочной продукции не может подвергаться сомнению. Об этом говорил и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на недавнем съезде «Союзмолоко». И, кстати, признал целесообразным использовать опыт Беларуси в молочном скотоводстве.

Вот и вся правда о мифическом «сухом молоке» в белорусской продукции.

— Недавно глава Россельхознадзора заявил, что Евразийская экономическая комиссия в вопросах агропромышленного комплекса и технического регулирования откровенно лоббирует интересы Беларуси, игнорируя, соответственно, российские. К примеру, он заявил, что ЕЭК не может решить вопросы использования молока от коров с заболеванием лейкозом. Как вы можете это прокомментировать?

Валерий Корешков: Давайте начнем с некоторых важных азов. Прежде всего, что такое лейкоз? Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, основной причиной которой является злокачественное разрастание клеток кроветворных органов с нарушением их созревания. В опухолевый процесс вовлекаются лимфоузлы, часто поражаются селезенка, сычуг, сердце, почки и другие органы. Заразившись однажды, животные остаются инфицированными — внимание! — пожизненно. Лечение животных, больных лейкозом, не проводят — бесполезно. Их подвергают вынужденному убою.

В 2011 году в ЕАЭС был принят технический регламент «О безопасности пищевой продукции». Все, включая Российскую Федерацию, согласились придерживаться требований техрегламента о недопустимости использования молока от лейкозных коров уже с 1 января 2016 года.

В странах Союза разработаны системные мероприятия национального характера и обеспечивается соблюдение требований указанного регламента.

Российская сторона обратилась с ходатайством в ЕЭК о продлении срока вступления в силу регламента в части запрета на использование молока от лейкозных коров. Нами внимательно изучена ситуация с лейкозом в России. И установлено, что по отдельным регионам России заболевание лейкозом КРС составляет от 30% до 70%. По данным Международного эпизоотического бюро, Российская Федерация отнесена к категории неблагополучных по лейкозу среди стран Евразийского экономического союза.

Мы предлагали Минсельхозу России совместно с ветеринарной службой разработать комплексную национальную программу по профилактике и оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза с учетом положительного опыта, в том числе Республики Беларусь. До сих пор этого плана системных мероприятий по исправлению ситуации в Комиссию не внесено. Следовательно, нет оснований для несоблюдения указанного технического регламента.

В государствах — членах ЕАЭС, кроме России, приняты и проводятся системные меры, которые исключают поставки молока от инфицированных коров на молокозаводы и обязуют владельцев животных сдавать на убой инфицированный скот.

Проблема использования в России молока от лейкозных коров недавно обсуждалась на VIII съезде ассоциации «Союзмолоко». Министр сельского хозяйства Александр Ткачев признал важность проблемы и поставил задачу выйти на производство «чистого молока» в России.

Так что Россельхознадзор, выполняя свои прямые обязанности по обеспечению эпизоотического благополучия в стране, должен развернуть работу с национальными производителями молока по снижению показателя болезни коров — лейкоза — на территории России, а не перекладывать проблемы «с больной головы на здоровую». Эта работа на системном уровне есть прямая обязанность Россельхознадзора, отвечающего за внутренние ветеринарные системные мероприятия.

Реакция в сети: «Абсалютна зразумела, адкуль яму спушчаюцца загады»

Байнет обсуждает российско-белорусский обмен интервью. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Как только уладятся все нефтегазовые и прочие споры, так сразу наше молоко станет супер. Это и ежу понятно».

«Данкверт проста гуляе ролю «злога паліцэйскага». Абсалютна зразумела, адкуль яму спушчаюцца загады».

«Интересно, сколько эта ХЕМА отстегнула и кому. Ведь не бесплатно Россельхознадзор пользуется этой «разработкой».

«Ждем следующей серии «Санта-Барбары».