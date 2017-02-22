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22.02.2017
Салiдарнасць
Пенсионер, которому наниматель не выплатил зарплату, угнал автокран

Сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского РУВД задержан 69-летний минчанин, который подозревается в угоне автомашины ГАЗ-5312, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

Предприниматель оказывал услуги подсобных работ (размещение билбордов, обрезка ветвей деревьев).

Было установлено, что к угону причастен бывший водитель, который работал у потерпевшего, сообщает официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко. Причиной стала обида на своего работодателя, который не выплатил обещанную заработную плату.

Бывший сотрудник знал, где находилась автомашина в нерабочее время, а также то, что замок дверцы кузова неисправен. Угнанный автомобиль он решил спрятать в промышленной зоне бетонного завода, где вскоре авто и было обнаружено оперативниками.

Мужчина, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, решился на угон спустя три месяца после увольнения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства или маломерного водного судна) и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

 
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