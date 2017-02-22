Бабченко: «И что? Где этот замечательный судья, который Ильдара посадил? Прокурор? Следаки?»

Верховный суд постановил отменить приговор российскому активисту Ильдару Дадину и освободить его из колонии.

Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры, представитель которой заявил, что в действиях оппозиционера (стал первым в России осужденным по уголовной статье о повторных нарушениях на митингах; ему дали 2,5 года колонии, а срок заключения истекал в июле 2017 года) отсутствовал состав преступления, и признал право Дадина на реабилитацию после отмены приговора.

— Ну офигеть, конечно, — пишет по этому поводу у себя в Facebook военный репортер Аркадий Бабченко. — Человек два года отсидел, его пытали, избивали, морили голодом, Анастасию не пускали на свидания, на два года жизнь близких Ильдара была превращена в ад, а теперь — «в действиях оппозиционера отсутствовал состав преступления».

И что? Где этот замечательный судья, который Ильдара посадил? Прокурор? Следаки? Центр «Э»?

Ну, давайте, ребят, сказали «а» — скажите и «б». Если состав преступления отсутствовал, то всю эту братию — на нары. За халатность. Как минимум.

А то замечательная практика, конечно, — ой, извините, ошибочка вышла, ваш муж был невиновен, мы его случайно расстреляли. Виновному объявлен выговор.