«Медведь» Шойгу: «Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной»

Глава Минобороны России объявил о создании в Вооруженных силах войск информационных операций.

— За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой. Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной, — заявил Сергей Шойгу, выступая перед депутатами Госдумы, сообщает interfax.ru.

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в свою очередь, заявил, что войска информационных операций, созданные в ВС РФ, нацелены на защиту интересов национальной обороны.